 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,45 x 3,45 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,2 x 4,3 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,23 x 3,47 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,1 x 4,15 2 1,62 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 2 x 50 2 1,85 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Российская теннисистка в 29 лет провела дебютный матч на турнире WTA

Дарья Лодикова, 415-я ракетка мира, преодолела квалификацию в румынских Яссах и впервые пробилась в основную сетку на турнирах WTA. В первом круге россиянка уступила румынке Жаклин Кристиан, второй сеяной
Дарья Лодикова
Дарья Лодикова (Фото: Buda Mendes / Getty Images for ITF)

Российская теннисистка Дарья Лодикова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в румынском городе Яссы.

В первом круге 29-летняя Лодикова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила румынке Жаклин Кристиан, 51-й ракетке мира, со счетом 1:6, 4:6.

Следующей соперницей Кристиан, второй сеяной, будет хорватка Яна Фетт.

Лодикова сейчас занимает 415-е место в мировом рейтинге, она впервые в карьере играла в основной сетке на турнирах WTA. На счету россиянки есть восемь титулов ITF в одиночном разряде, в декабре 2024 года она поднималась до 296-й строчки рейтинга WTA.

Турнир в Яссах категории WTA 250 с призовым фондом €239 тыс. завершится 20 июля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA
Материалы по теме
Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой
Спорт
Индийскую теннисистку застрелил собственный отец
Спорт
Десятилетнего теннисиста отстранили за пробитую кулаком дверь на турнире
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
FIG запретила российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту Спорт, 19:16
В «Маслово Forest Club» завершено строительство третьей очереди Пресс-релиз, 19:15
Следы человека: как мы влияем на природу — в фотографиях Зеленая экономика, 19:06
Налоговый вычет за долгосрочные сбережения увеличится для семей до ₽1 млн Инвестиции, 19:01
«Биннофарм Групп» представила препарат для женского здоровья Пресс-релиз, 19:00
«Роснано» объяснило иск к Чубайсу «исчерпанием попыток реанимации» Политика, 18:59
Жившая в пещере с детьми россиянка ранее работала репетитором в Гоа Общество, 18:55
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В МВД раскрыли мошенническую схему с материнским капиталом Недвижимость, 18:41
Российская теннисистка в 29 лет провела дебютный матч на турнире WTA Спорт, 18:40
Доля российского трафика на криптобирже Bybit превысила 30% Крипто, 18:35
Премьер Франции предложил сделать рабочим День Победы 8 мая Политика, 18:34
Дума рассмотрела увеличение в 50 раз штрафов за навязанные жильцам услуги Недвижимость, 18:23
HBO показал Ника Фроста в роли Хагрида в новом сериале о Гарри Поттере Общество, 18:20
Киров запатентовал статус родины Ивана-царевича Общество, 18:17