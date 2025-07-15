Российская теннисистка в 29 лет провела дебютный матч на турнире WTA
Российская теннисистка Дарья Лодикова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в румынском городе Яссы.
В первом круге 29-летняя Лодикова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила румынке Жаклин Кристиан, 51-й ракетке мира, со счетом 1:6, 4:6.
Следующей соперницей Кристиан, второй сеяной, будет хорватка Яна Фетт.
Лодикова сейчас занимает 415-е место в мировом рейтинге, она впервые в карьере играла в основной сетке на турнирах WTA. На счету россиянки есть восемь титулов ITF в одиночном разряде, в декабре 2024 года она поднималась до 296-й строчки рейтинга WTA.
Турнир в Яссах категории WTA 250 с призовым фондом €239 тыс. завершится 20 июля.
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