Российская теннисистка в 29 лет провела дебютный матч на турнире WTA

Дарья Лодикова, 415-я ракетка мира, преодолела квалификацию в румынских Яссах и впервые пробилась в основную сетку на турнирах WTA. В первом круге россиянка уступила румынке Жаклин Кристиан, второй сеяной

Дарья Лодикова (Фото: Buda Mendes / Getty Images for ITF)

Российская теннисистка Дарья Лодикова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в румынском городе Яссы.

В первом круге 29-летняя Лодикова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила румынке Жаклин Кристиан, 51-й ракетке мира, со счетом 1:6, 4:6.

Следующей соперницей Кристиан, второй сеяной, будет хорватка Яна Фетт.

Лодикова сейчас занимает 415-е место в мировом рейтинге, она впервые в карьере играла в основной сетке на турнирах WTA. На счету россиянки есть восемь титулов ITF в одиночном разряде, в декабре 2024 года она поднималась до 296-й строчки рейтинга WTA.

Турнир в Яссах категории WTA 250 с призовым фондом €239 тыс. завершится 20 июля.