Четырехкратного чемпиона мира по лыжным гонкам покусала собака
Норвежский лыжник, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен рассказал, что пострадал от укусов собаки во время отдыха во Франции.
«Мы совершали пробежку с Йоханнесом Клебо, Никласом Дюрхаугом и [футболистом] Александром Сёрлотом. И тут, когда я пробегал мимо, немецкая овчарка внезапно укусила меня за бедро», — цитирует Иверсена NRK.
По словам 33-летнего спортсменка, ему пришлось обратиться в отделение неотложной помощи. «Я пошел туда, чтобы осмотреть рану, и, к счастью, она оказалась неглубокой. Поэтому зашивать ничего не пришлось, но нужно принимать лекарства», — добавил лыжник.
Иверсен является четырехкратным чемпионом мира, серебряным призером Олимпиады 2022 года в эстафете.
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