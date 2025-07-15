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Спорт ,  
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Четырехкратного чемпиона мира по лыжным гонкам покусала собака

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что пострадал от укуса немецкой овчарки на отдыхе во Франции. По словам спортсмена, рана оказалась неглубокой, но ему придется принимать лекарства
Эмиль Иверсен
Эмиль Иверсен (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Норвежский лыжник, четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен рассказал, что пострадал от укусов собаки во время отдыха во Франции.

«Мы совершали пробежку с Йоханнесом Клебо, Никласом Дюрхаугом и [футболистом] Александром Сёрлотом. И тут, когда я пробегал мимо, немецкая овчарка внезапно укусила меня за бедро», — цитирует Иверсена NRK.

По словам 33-летнего спортсменка, ему пришлось обратиться в отделение неотложной помощи. «Я пошел туда, чтобы осмотреть рану, и, к счастью, она оказалась неглубокой. Поэтому зашивать ничего не пришлось, но нужно принимать лекарства», — добавил лыжник.

Иверсен является четырехкратным чемпионом мира, серебряным призером Олимпиады 2022 года в эстафете.

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