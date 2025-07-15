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Спорт ,  
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«Спартак» вернул в КХЛ своего лучшего защитника-бомбардира сезона 2022/23

«Спартак» вернул из США своего лучшего защитника-бомбардира сезона КХЛ 2022/23
Американец Джоуи Кин подписал двухлетний контракт с московским клубом
Джоуи Кин
Джоуи Кин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Американский защитник Джоуи Кин подписал контракт со «Спартаком». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

С 26-летним хоккеистом подписан контракт на два года.

Кин играл за «красно-белых» с 2022 по 2024 год, проведя 108 матчей при 35 (10+25) очках. В своем первом сезоне американец стал лучшим бомбардиром среди защитников «Спартака», набрав 24 (6+18) очка.

Прошлый сезон Кин провел за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс», всего в карьере на счету защитника 202 матча в АХЛ при 106 (19+87) очках, а также две игры в НХЛ за «Каролина Харрикейнз».

В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Спартак» занял третье место в Западной конференции, а в плей-офф проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в 1/4 финала.

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