«Спартак» вернул в КХЛ своего лучшего защитника-бомбардира сезона 2022/23
Американский защитник Джоуи Кин подписал контракт со «Спартаком». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.
С 26-летним хоккеистом подписан контракт на два года.
Кин играл за «красно-белых» с 2022 по 2024 год, проведя 108 матчей при 35 (10+25) очках. В своем первом сезоне американец стал лучшим бомбардиром среди защитников «Спартака», набрав 24 (6+18) очка.
Прошлый сезон Кин провел за фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс», всего в карьере на счету защитника 202 матча в АХЛ при 106 (19+87) очках, а также две игры в НХЛ за «Каролина Харрикейнз».
В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Спартак» занял третье место в Западной конференции, а в плей-офф проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в 1/4 финала.
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