Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА перешел в «Динамо»
Форвард Максим Мамин подписал контракт с «Динамо». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.
Срок соглашения с 30-летним хоккеистом составил два года.
Мамин является воспитанником ЦСКА, всю свою карьеру в КХЛ он провел в армейском клубе. В прошедшем сезоне нападающий провел 67 игр и набрал 26 (13 + 13) очков.
Всего на счету форварда в КХЛ два Кубка Гагарина, пять Кубков Континента, 547 матчей и 245 (111 + 134) очков при показателе полезности «+87».
Также Мамин играл в НХЛ за «Флорида Пантерз» (2017–2018, 2021–2022) — 73 матча и 18 (10 + 8) очков.
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