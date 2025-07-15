Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Мамин перешел в «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА перешел в «Динамо»

Форвард Максим Мамин подписал двухлетнее соглашение с «бело-голубыми»

Максим Мамин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард Максим Мамин подписал контракт с «Динамо». Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 30-летним хоккеистом составил два года.

Мамин является воспитанником ЦСКА, всю свою карьеру в КХЛ он провел в армейском клубе. В прошедшем сезоне нападающий провел 67 игр и набрал 26 (13 + 13) очков.

Всего на счету форварда в КХЛ два Кубка Гагарина, пять Кубков Континента, 547 матчей и 245 (111 + 134) очков при показателе полезности «+87».

Также Мамин играл в НХЛ за «Флорида Пантерз» (2017–2018, 2021–2022) — 73 матча и 18 (10 + 8) очков.