Устроители Вильнюсского марафона допустили россиян без права на победу
Участники Вильнюсского марафона из России и Белоруссии не смогут быть признаны победителями забега, даже если придут к финишу первыми. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Вильнюсский марафон пройдет 14 сентября.
«Все российские и белорусские спортсмены, участвующие в мероприятии, соглашаются с тем, что соревнуются без участия в соревнованиях и не претендуют на призы или награды. Профессиональные спортсмены к участию не допускаются», — сказано в правилах марафона.
К забегу могут быть допущены только те граждане России и Белоруссии, у кого есть вид на жительство в Литве. Они должны оплатить регистрацию банковским переводом и предоставить подписанный в свободной форме документ, где говорится, что участник не поддерживает военные действия России (на английском или литовском языках).
В мае Международная ассоциация ультрамарафонцев (IAU) сообщила, что не будет признавать мировой рекорд россиянина Ивана Заборского на соревнованиях «Шесть дней Франции», где тот пробежал рекордные 1047,5 км и финишировал с национальным флагом.
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