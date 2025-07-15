Устроители Вильнюсского марафона допустили россиян без права на победу

Организаторы объявили, что россияне и белорусы не смогут претендовать на призы или награды. Для участия в соревнованиях спортсменам нужен вид на жительство в Литве, также они должны будут подписать декларацию о нейтралитете

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Участники Вильнюсского марафона из России и Белоруссии не смогут быть признаны победителями забега, даже если придут к финишу первыми. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Вильнюсский марафон пройдет 14 сентября.

«Все российские и белорусские спортсмены, участвующие в мероприятии, соглашаются с тем, что соревнуются без участия в соревнованиях и не претендуют на призы или награды. Профессиональные спортсмены к участию не допускаются», — сказано в правилах марафона.

К забегу могут быть допущены только те граждане России и Белоруссии, у кого есть вид на жительство в Литве. Они должны оплатить регистрацию банковским переводом и предоставить подписанный в свободной форме документ, где говорится, что участник не поддерживает военные действия России (на английском или литовском языках).

В мае Международная ассоциация ультрамарафонцев (IAU) сообщила, что не будет признавать мировой рекорд россиянина Ивана Заборского на соревнованиях «Шесть дней Франции», где тот пробежал рекордные 1047,5 км и финишировал с национальным флагом.