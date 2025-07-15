 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,45 x 3,45 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,2 x 4,3 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,23 x 3,47 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,1 x 4,15 2 1,62 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 2 x 50 2 1,85 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Устроители Вильнюсского марафона допустили россиян без права на победу

Организаторы объявили, что россияне и белорусы не смогут претендовать на призы или награды. Для участия в соревнованиях спортсменам нужен вид на жительство в Литве, также они должны будут подписать декларацию о нейтралитете
Фото: Alfredas Pliadis / Xinhua / Global Look Press
Фото: Alfredas Pliadis / Xinhua / Global Look Press

Участники Вильнюсского марафона из России и Белоруссии не смогут быть признаны победителями забега, даже если придут к финишу первыми. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Вильнюсский марафон пройдет 14 сентября.

«Все российские и белорусские спортсмены, участвующие в мероприятии, соглашаются с тем, что соревнуются без участия в соревнованиях и не претендуют на призы или награды. Профессиональные спортсмены к участию не допускаются», — сказано в правилах марафона.

Пробежавшему 1000 км россиянину не засчитают мировой рекорд из-за флага
Спорт
Иван Заборский

К забегу могут быть допущены только те граждане России и Белоруссии, у кого есть вид на жительство в Литве. Они должны оплатить регистрацию банковским переводом и предоставить подписанный в свободной форме документ, где говорится, что участник не поддерживает военные действия России (на английском или литовском языках).

В мае Международная ассоциация ультрамарафонцев (IAU) сообщила, что не будет признавать мировой рекорд россиянина Ивана Заборского на соревнованиях «Шесть дней Франции», где тот пробежал рекордные 1047,5 км и финишировал с национальным флагом.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Лавров встретился с Си Цзиньпином. Подробности

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Politico: Трамп назвал победителя в украинском конфликте

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика Вильнюс
Материалы по теме
На российскую бегунью напали с ножом грабители после ультрамарафона в ЮАР
Спорт
На «Забеге.РФ» в Москве побили рекорд России в полумарафоне
Спорт
Лучшего в истории неафриканского марафонца дисквалифицировали за допинг
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
Ученице Плющенко отказали в переходе в сборную Азербайджана Спорт, 13:23
Два БПЛА ударили по зданию суда в Белгороде Политика, 13:22
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
В Москве на БКЛ закрыли вестибюль станции «Рижская» Общество, 13:19
Штраф за несвоевременную сдачу НДФЛ — что надо знать физлицам и компаниям Инвестиции, 13:08
Песков словами «трудно сказать» оценил смену министра обороны в Киеве Политика, 13:06
Воронежская прокуратура запустила горячую линию после атаки БПЛА Политика, 13:02
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Песков связал с фейками сообщения о призыве Трампа «надавить на Москву» Политика, 13:02
Дамаск ввел войска в город Эс-Сувейд на фоне конфликта друзов с бедуинами Политика, 12:58
В Госдуме мощные ливни затопили курилку для сотрудников и журналистов Политика, 12:55
Умер осужденный по делу о сгоревшей «Зимней вишне» пожарный Общество, 12:54
Кремль отреагировал на санкционный ультиматум Трампа Политика, 12:50
Футболист ЦСКА рассказал, что новый тренер запретил игрокам есть мясо Спорт, 12:45
Хозяин нетронутых с 2011 года биткоинов вывел на биржи монеты на $4 млрд Крипто, 12:43