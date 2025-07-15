Фигуристка Агаева перешла в школу Навки
Российская фигуристка Мария Агаева сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о переходе в школу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды».
17-летняя спортсменка ранее занималась в спортивном клубе «Армия фигурного катания».
«Ну что ж, принимаем изменения в жизни! «Армия фигурного катания», спасибо за четырехлетнее сотрудничество, за поддержку и помощь. «Наши надежды», рада стать частью школы. Надеюсь на плодотворное сотрудничество», — написала Агаева.
В прошлом сезоне Агаева заняла 11-е место на чемпионате России, а также стала девятой в финале Гран-при России.
В апреле тренер Светлана Соколовская со своими учениками перешла из ЦСКА в школу Навки. Под руководством Соколовской тренируется бронзовый призер Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк.
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