Фигуристка Агаева перешла в школу Навки

Агаевой 17 лет. В прошлом сезоне она заняла 11-е место на чемпионате страны и стала девятой в финале Гран-при России

Мария Агаева (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Российская фигуристка Мария Агаева сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о переходе в школу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Наши надежды».

17-летняя спортсменка ранее занималась в спортивном клубе «Армия фигурного катания».

«Ну что ж, принимаем изменения в жизни! «Армия фигурного катания», спасибо за четырехлетнее сотрудничество, за поддержку и помощь. «Наши надежды», рада стать частью школы. Надеюсь на плодотворное сотрудничество», — написала Агаева.

В прошлом сезоне Агаева заняла 11-е место на чемпионате России, а также стала девятой в финале Гран-при России.

В апреле тренер Светлана Соколовская со своими учениками перешла из ЦСКА в школу Навки. Под руководством Соколовской тренируется бронзовый призер Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк.