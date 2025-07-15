Евлоев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полулегком весе

Россиянин занял первое место в рейтинге UFC в полулегком весе

Мовсар Евлоев занял место Макса Холлоуэя, который отсутствует в новом рейтинге в полулегком весе

Мовсар Евлоев (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Россиянин Мовсар Евлоев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полулегком весе. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.

Ранее первую строчку занимал американец Макс Холлоуэй, который в новом рейтинге отсутствует. На прошлой неделе он говорил, что не собирается больше драться в этой весовой категории (американец сейчас занимает пятую строчку в легком весе).

Евлоев поднялся на одну строчку в рейтинге, чемпионом UFC в полулегком весе выступает австралиец Александр Волкановски.

Россиянин в своем последнем поединке в декабре победил экс-чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Всего у Евлоева 19 побед в карьере (девять в UFC), он не потерпел ни одного поражения в ММА.