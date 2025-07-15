Россиянин занял первое место в рейтинге UFC в полулегком весе
Россиянин Мовсар Евлоев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полулегком весе. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.
Ранее первую строчку занимал американец Макс Холлоуэй, который в новом рейтинге отсутствует. На прошлой неделе он говорил, что не собирается больше драться в этой весовой категории (американец сейчас занимает пятую строчку в легком весе).
Евлоев поднялся на одну строчку в рейтинге, чемпионом UFC в полулегком весе выступает австралиец Александр Волкановски.
Россиянин в своем последнем поединке в декабре победил экс-чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Всего у Евлоева 19 побед в карьере (девять в UFC), он не потерпел ни одного поражения в ММА.
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