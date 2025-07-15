 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,45 x 3,45 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,2 x 4,3 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,23 x 3,47 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,1 x 4,15 2 1,62 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 2 x 50 2 1,85 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Россиянин занял первое место в рейтинге UFC в полулегком весе

Евлоев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полулегком весе
Мовсар Евлоев занял место Макса Холлоуэя, который отсутствует в новом рейтинге в полулегком весе
Мовсар Евлоев
Мовсар Евлоев (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Россиянин Мовсар Евлоев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полулегком весе. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.

Ранее первую строчку занимал американец Макс Холлоуэй, который в новом рейтинге отсутствует. На прошлой неделе он говорил, что не собирается больше драться в этой весовой категории (американец сейчас занимает пятую строчку в легком весе).

Евлоев поднялся на одну строчку в рейтинге, чемпионом UFC в полулегком весе выступает австралиец Александр Волкановски.

Россиянин в своем последнем поединке в декабре победил экс-чемпиона UFC в легчайшем весе американца Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей. Всего у Евлоева 19 побед в карьере (девять в UFC), он не потерпел ни одного поражения в ММА.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Лавров встретился с Си Цзиньпином. Подробности

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Politico: Трамп назвал победителя в украинском конфликте

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Мовсар Евлоев Александр Волкановски
Материалы по теме
Бразильский боец UFC планирует получить российское гражданство
Спорт
Менеджер Махачева заявил о планах на чемпионский бой в UFC в ноябре
Спорт
Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC ради боя в Белом доме
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
Два БПЛА ударили по зданию суда в Белгороде Политика, 13:22
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
В Москве на БКЛ закрыли вестибюль станции «Рижская» Общество, 13:19
Штраф за несвоевременную сдачу НДФЛ — что надо знать физлицам и компаниям Инвестиции, 13:08
Песков словами «трудно сказать» оценил смену министра обороны в Киеве Политика, 13:06
Воронежская прокуратура запустила горячую линию после атаки БПЛА Политика, 13:02
Песков связал с фейками сообщения о призыве Трампа «надавить на Москву» Политика, 13:02
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Дамаск ввел войска в город Эс-Сувейд на фоне конфликта друзов с бедуинами Политика, 12:58
В Госдуме мощные ливни затопили курилку для сотрудников и журналистов Политика, 12:55
Умер осужденный по делу о сгоревшей «Зимней вишне» пожарный Общество, 12:54
Кремль отреагировал на санкционный ультиматум Трампа Политика, 12:50
Футболист ЦСКА рассказал, что новый тренер запретил игрокам есть мясо Спорт, 12:45
Хозяин нетронутых с 2011 года биткоинов вывел на биржи монеты на $4 млрд Крипто, 12:43
Nvidia возобновит поставки в Китай чипов H20 для систем ИИ Политика, 12:41