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Спорт ,  
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«Ведомости» узнали о возможном сносе стадиона «Шинника» ради офиса ПСБ

Стадион «Шинник» является домашним для одноименной команды, которая выступает в Первой лиге
Фото: shinnik.com
Фото: shinnik.com

Стадион «Шинник» в центре Ярославля могут снести ради строительства головного офиса банка ПСБ, который играет ключевую роль в обеспечении гособоронзаказа. Об этом «Ведомостям» сообщили несколько источников.

Источник, близкий к правительству области, рассказал, что «Шинник» — основной вариант для размещения офиса ПСБ, хотя рассматриваются и иные площадки.

При этом представитель клуба заявил об отсутствии у него какой-либо информации о возможном сносе арены, а представитель ПСБ отметил, что место для размещения нового головного офиса банка еще не определено и решение планируется принять до конца года.

Стадион «Шинник» служит домашней ареной для одноименной команды, которая выступает в Первой лиге. Арена вмешает почти 23 тыс. зрителей, открыта была в 1957 года, реконструирована — в 2018-м.

С апреля головной офис ПСБ зарегистрирован в Ярославле. Предполагается, что в Ярославль переедут более 5 тыс. сотрудников и членов их семей. Для «максимально комфортных условий переезда» банк планирует создать для людей соответствующую инфраструктуру: жилые и офисные помещения, а также социальные объекты — детские сады, школы и поликлиники.

В правительстве Ярославской области заявили РГ, что под размещение офиса рассматривается несколько площадок, а стадион может стать ей только в случае, если будут привлечены средства для строительства новой арены. «Также рассматривается вариант реконструкции действующего стадиона при привлечении федерального финансирования. Региону нужен современный стадион, и это самое главное», — сообщили в региональном правительстве.

РБК обратился за комментарием в Ярославскую областную думу.

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