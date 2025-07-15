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Спорт ,  
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Клуб россиянина заработал рекордные призовые в международных кубках

ПСЖ первым в истории заработал €200 млн призовых в международных кубках
Завершился клубный чемпионат мира, последний турнир футбольного сезона для клубов Европы. По итогам ПСЖ заработал в два раза больше многих ведущих грандов — об этом в материале «РБК Спорт»
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп (Фото: Getty Images)

Клуб вратаря сборной России бьет рекорды

«Пари Сен-Жермен», за который выступает вратарь Матвей Сафонов, первым в истории заработал более €200 млн в качестве призовых за участие в международных турнирах — Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов и заработал рекордные по меркам еврокубков €148,4 млн. Случилось это благодаря изменению формата Лиги чемпионов и последовавшему за этим увеличению призовых.

На клубном чемпионате мира ПСЖ в качестве финалиста заработал порядка €90,5 млн. Это стало возможном благодаря изменению структуры турнира — численность возросла с 10 команд до 32, сроки — с 10 дней до месяца. В связи с этим увеличился и призовой фонд, достигший $1 млрд (€857 млн). К примеру, в 2023 году фонд всего турнира был меньше призовых ПСЖ за клубный ЧМ-2025.

В результате ПСЖ заработал порядка €239 млн, что минимум в два раза больше 6-10-й команды по этому показателю в мире.

В топ-10 по заработкам в международных турнирах вошли только две команды, которые не попали на клубный чемпионат мира. «Арсенал» (€117 млн) и «Барселона» (€116,6 млн) занимают 8-9 места.

Лондонский «Челси» заработал качестве победителя на клубном чемпионате мира €98,1 млн. При этом за победу в Лиге конференций он получил порядка €19 млн. призовых. И по общей сумме сравнялся с «Арсеналом».

Как участие на клубном ЧМ увеличило доходы на 676%

Многие клубы благодаря участию на клубном чемпионате мира заметно пололнили бюджет. Полулюбительский новозеландский «Окленд-Сити» заработал в 6,8 раз больше, чем за весь 2024 году, сыграв вничью и потерпев два поражения. Но и для ведущих европейских клубов это сумма существенна. «Челси» заработал 16% от заработка за весь 2024 год, ПСЖ — 11, «Реала» — 4%.

При этом «Окленд» заработал €3,5 млн при доходе в €500 тыс, тогда как «Реал» — более €76 млн с рекордном доходом для футбольного клуба свыше €1 млрд.

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр считает, что призовые за клубный ЧМ могут убить конкуренцию в новозеландском футболе

«Они заработали столько денег, что с ними никто не сможет конкурировать, если они вложат эти средства в укомплектование состава, — цитирует Магуайра BBC. — И у них есть огромный стимул сделать это, потому что это повышает их шансы на попадание на следующий клубный чемпионат мира».

Как скажется участие на клубном ЧМ на трансферах

«Это хорошо для них, но не обязательно хорошо для лиги, когда вы пытаетесь убедить вещателей в конкурентоспособности лиги», — добавил он.

Благодаря выступлению «Боруссия» окупила порядка 65% трат на трансферы нынешним летом, «Интер» — 56%, «Челси» — 39%, «Манчестер Сити» — 35%.

Это позволит таким проблемным клубам как «Челси» и «Сити» вписаться в финансовый фейр-плей. Ведь в соответствии с правилами УЕФА, клубы могут тратить 70% своих доходов на заработную плату, трансферы и комиссионные агентам, поэтому каждые заработанные 50 млн евро дают возможность дополнительно потратить 35 млн на трансферы.

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