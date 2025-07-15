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Спорт ,  
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Овечкин стал финалистом премии Мохаммеда Али. Главное о номинации

Овечкин вторым в истории хоккей может выиграть приз Мохаммеда Али
Александра Овечкина номинировали на премию ESPN Sports Humanitarian Awards имени Мохаммеда Али. Приз получают те, кто оказывает большое влияние на общество через спорт. Об этом — в материале «РБК Спорт»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина номинировали на премию ESPN Sports Humanitarian Awards имени Мохаммеда Али.

Награда присуждается спортсмену, который на регулярной основе демонстрирует лидерские качества и оказывает ощутимое положительное влияние на общество через спорт. Помимо Овечкина в этом году на премию номинированы баскетболист Си Джей Макколлум и теннисистка Слоан Стивенс.

В 2025 году церемония присуждения премии пройдет в Лос‑Анджелесе 15 июля.

О премии

Премия имени Мохаммеда Али за гуманитарную деятельность в спорте вручается ежегодно с 2015-го. Ранее она называлась премией «Гуманитарная деятельность в спорте», но в 2017 году была переименована в честь Мохаммеда Али и его вклада в развитие общества.

Премия вручается спортсмену, который своим лидерством оказывает положительное влияние на общество благодаря спорту. Кандидат должен разделять основные принципы, которые так ярко воплощал в себе Мохаммед Али, в том числе уверенность, преданность делу, готовность отдавать и уважение.

За что номинирован Овечкин

Российский форвард за каждый забитый гол в регулярном сезоне делал личное пожертвование в пользу борьбы с детским раком.

«Овечкин использует прикованное к нему внимание, чтобы вести борьбу против детского рака. Преследуя рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, Овечкин запустил кампанию The GR8 Chase for Victory Over Cancer («Великая погоня за победой в борьбе с раком»)», — сообщает ESPN о заслугах Овечкина на сайте премии.

Также Овечкин активно развивает доступность хоккея через программы Ovi’s 8’s и поддержку Ассоциации хоккея для людей с особыми потребностями.

«На сегодняшний день кампания собрала более $150 тыс., 100% выручки пойдет на исследования в области детского рака, которые помогут в борьбе с заболеванием», — отмечает ESPN.

Овечкин также пообещал личные пожертвования за каждый забитый им гол до конца своей карьеры. Помимо сбора средств Овечкин регулярно навещает детей, которые борются с раком, а также встречается на играх с их семьями.

Единственный хоккеист, который выигрывал награду имени Мохаммеда Али, — канадский защитник Марк Джордано, получивший приз в 2017 году.

Кто еще претендует на награду

Помимо Овечкина на гуманитарную награду номинированы американский баскетболист Си Джей Макколлум, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан», а также его соотечественница теннисистка Слоан Стивенс.

Си Джей Макколлум стремился изменить к лучшему район Большого Нового Орлеана, особенно в области реформы уголовного правосудия, равенства в образовании и расширения прав.

Макколлум был вовлечен в решение проблем, с которыми сталкивается малообеспеченная молодежь. В 2024 году он запустил инвестиционный проект на $1 млн McCollum Scholars, чтобы предоставить 11 студентам Нового Орлеана с низким доходом полные четырехлетние стипендии колледжа.

Чемпионка «Большого шлема» Слоан Стивенс в 2013 году основала Фонд Слоан Стивенс (SSF) — благотворительную организацию, которая использует теннис и образование для решения проблем бедности, неравенства в здоровье и недостаточного развития образования. На сегодняшний день SSF охватила более 15 тыс. молодых людей по всей стране.

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Альвина Цаканян
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Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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