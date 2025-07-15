Овечкин стал финалистом премии Мохаммеда Али. Главное о номинации
Российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина номинировали на премию ESPN Sports Humanitarian Awards имени Мохаммеда Али.
Награда присуждается спортсмену, который на регулярной основе демонстрирует лидерские качества и оказывает ощутимое положительное влияние на общество через спорт. Помимо Овечкина в этом году на премию номинированы баскетболист Си Джей Макколлум и теннисистка Слоан Стивенс.
В 2025 году церемония присуждения премии пройдет в Лос‑Анджелесе 15 июля.
О премии
Премия имени Мохаммеда Али за гуманитарную деятельность в спорте вручается ежегодно с 2015-го. Ранее она называлась премией «Гуманитарная деятельность в спорте», но в 2017 году была переименована в честь Мохаммеда Али и его вклада в развитие общества.
Премия вручается спортсмену, который своим лидерством оказывает положительное влияние на общество благодаря спорту. Кандидат должен разделять основные принципы, которые так ярко воплощал в себе Мохаммед Али, в том числе уверенность, преданность делу, готовность отдавать и уважение.
За что номинирован Овечкин
Российский форвард за каждый забитый гол в регулярном сезоне делал личное пожертвование в пользу борьбы с детским раком.
«Овечкин использует прикованное к нему внимание, чтобы вести борьбу против детского рака. Преследуя рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, Овечкин запустил кампанию The GR8 Chase for Victory Over Cancer («Великая погоня за победой в борьбе с раком»)», — сообщает ESPN о заслугах Овечкина на сайте премии.
Также Овечкин активно развивает доступность хоккея через программы Ovi’s 8’s и поддержку Ассоциации хоккея для людей с особыми потребностями.
«На сегодняшний день кампания собрала более $150 тыс., 100% выручки пойдет на исследования в области детского рака, которые помогут в борьбе с заболеванием», — отмечает ESPN.
Овечкин также пообещал личные пожертвования за каждый забитый им гол до конца своей карьеры. Помимо сбора средств Овечкин регулярно навещает детей, которые борются с раком, а также встречается на играх с их семьями.
Единственный хоккеист, который выигрывал награду имени Мохаммеда Али, — канадский защитник Марк Джордано, получивший приз в 2017 году.
Кто еще претендует на награду
Помимо Овечкина на гуманитарную награду номинированы американский баскетболист Си Джей Макколлум, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан», а также его соотечественница теннисистка Слоан Стивенс.
Си Джей Макколлум стремился изменить к лучшему район Большого Нового Орлеана, особенно в области реформы уголовного правосудия, равенства в образовании и расширения прав.
Макколлум был вовлечен в решение проблем, с которыми сталкивается малообеспеченная молодежь. В 2024 году он запустил инвестиционный проект на $1 млн McCollum Scholars, чтобы предоставить 11 студентам Нового Орлеана с низким доходом полные четырехлетние стипендии колледжа.
Чемпионка «Большого шлема» Слоан Стивенс в 2013 году основала Фонд Слоан Стивенс (SSF) — благотворительную организацию, которая использует теннис и образование для решения проблем бедности, неравенства в здоровье и недостаточного развития образования. На сегодняшний день SSF охватила более 15 тыс. молодых людей по всей стране.
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