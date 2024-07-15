Ральф Шумахер совершил каминг-аут
Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер признался, что состоит в однополых отношениях (в России Верховный суд признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ»). Спортсмен также опубликовал фото со своим партнером в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которую в России суд признал экстремистской и запретил).
Ральф Шумахер был женат на Коре Бринкманн, бывшей модели, а ныне телеведущей и участнице автогонок. В 2014 году пара рассталась. У них есть сын Давид.
Ральф Шумахер выступал в «Формуле-1» в 1997–2007 годах. Однако он всегда находился в тени своего старшего брата Михаэля, семикратного чемпиона «Формулы-1». В связи с этим его прозвали «Мистер брат».
На счету 49-летнего немца шесть побед на этапах «Королевских гонок». Шумахер также выступал в других сериях и завершил карьеру в 2014 году.
На данный момент Шумахер является владельцем гоночной команды в низших сериях и периодически выступает на ТВ как эксперт по автогонкам.
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