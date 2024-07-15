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Евро-2024 ,  
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Как в Испании отпраздновали победу на Евро-2024. Фоторепортаж

Болельщики сборной Испании отпраздновали победу на Евро-2024
Сюжет
Евро-2024
Сборная Испании в финале Евро-2024 победила команду Англии и в четвертый раз в истории выиграла турнир. Как в Испании отпраздновали победу на чемпионате Европы — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Болельщики сборной Испании в Мадриде
Болельщики сборной Испании в Мадриде (Фото: Reuters)

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сборная Испании обыграла Англию в финале чемпионата Европы (2:1).

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Массовые просмотры матча были организованы на центральных площадях крупных испанских городов.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Барселоне на площади Каталонии собрались более 8 тыс. человек.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Мадриде на площади Пласа-де-Колон за матчем наблюдали десятки тысяч человек.

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Также посмотреть финальный матч собрались испанские болельщики в Палмоне.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Матч держал в напряжении все 90 минут. Испанцы открыли счет в начале второго тайма. На 73-й минуте англичане сравняли счет.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Однако уже на 86-й минуте испанцы вырвали победу благодаря голу Микеля Оярсабаля.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Испанская сборная по футболу выиграла первый титул с 2012 года.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Испания стала самой титулованной командой в истории Евро, выиграв турнир в четвертый раз. Также Испания побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир. На счету испанцев 15 голов.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Испанские футболисты завоевали титул в один день с победой соотечественника Карлоса Алькараса на Уимблдоне.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Празднования победы сборной Испании прошли без беспорядков.

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