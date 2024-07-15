Как в Испании отпраздновали победу на Евро-2024. Фоторепортаж
Сборная Испании обыграла Англию в финале чемпионата Европы (2:1).
Массовые просмотры матча были организованы на центральных площадях крупных испанских городов.
В Барселоне на площади Каталонии собрались более 8 тыс. человек.
В Мадриде на площади Пласа-де-Колон за матчем наблюдали десятки тысяч человек.
Также посмотреть финальный матч собрались испанские болельщики в Палмоне.
Матч держал в напряжении все 90 минут. Испанцы открыли счет в начале второго тайма. На 73-й минуте англичане сравняли счет.
Однако уже на 86-й минуте испанцы вырвали победу благодаря голу Микеля Оярсабаля.
Испанская сборная по футболу выиграла первый титул с 2012 года.
Испания стала самой титулованной командой в истории Евро, выиграв турнир в четвертый раз. Также Испания побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир. На счету испанцев 15 голов.
Испанские футболисты завоевали титул в один день с победой соотечественника Карлоса Алькараса на Уимблдоне.
Празднования победы сборной Испании прошли без беспорядков.
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