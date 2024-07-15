Лучшие моменты финала Евро Испания — Англия
Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по числу выигранных чемпионатов Европы по футболу. В финале прошедшего в Германии Евро-2024 Испания обыграла команду Англии со счетом 2:1.
У Испании отличились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86-я), в составе Англии гол на счету Коула Палмера (73-я).
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию финала.
Испания побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир — 15. Прежний рекорд с 1984 года удерживала сборная Франции — 14.
До финала Испания пять матчей из шести выиграла в основное время. В матче четвертьфинала с Германией (2:1) команда одержала победу в дополнительное время. Испания стала единственной командой со стопроцентным результатом в групповом раунде. С четвертьфинала все матчи с участием команды завершились с одинаковым счетом — 2:1.
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