 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Лучшие моменты финала Евро Испания — Англия

Сюжет
Евро-2024
Испания побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир — 15
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сборная Испании вышла в единоличные лидеры по числу выигранных чемпионатов Европы по футболу. В финале прошедшего в Германии Евро-2024 Испания обыграла команду Англии со счетом 2:1.

У Испании отличились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86-я), в составе Англии гол на счету Коула Палмера (73-я).

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию финала.

Испания побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир — 15. Прежний рекорд с 1984 года удерживала сборная Франции — 14.

До финала Испания пять матчей из шести выиграла в основное время. В матче четвертьфинала с Германией (2:1) команда одержала победу в дополнительное время. Испания стала единственной командой со стопроцентным результатом в групповом раунде. С четвертьфинала все матчи с участием команды завершились с одинаковым счетом — 2:1.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу
Материалы по теме
Чем запомнился Евро-2024. Фотогалерея
Спорт
Marca составила список главных разочарований Евро-2024
Спорт
Самые красивые голы Евро-2024. Видео
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Ральф Шумахер совершил каминг-аут Спорт, 11:43
Стрелявший в Трампа Крукс снимался в рекламе инвесткомпании BlackRock Политика, 11:41
В Ростове-на-Дону артист цирка умер после падения с высоты во время шоу Общество, 11:36
9 профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Pro, 11:22
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетями РБК и Millennium, 11:21
Покушение на Трампа. Главное Политика, 11:16
Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки дронов Политика, 11:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аналитики оценили стоимость сотни самых дорогих квартир Москвы Недвижимость, 11:15
Премьер Эстонии и правительство подали в отставку Политика, 11:06
В Северной Осетии ранили и задержали открывшего огонь по полиции мужчину Общество, 11:01
Инфляция в России ускоряется. Какие акции могут от нее защитить в 2024-м Pro, 11:00
ТАСС узнал о начале дешифровки «черных ящиков» упавшего Superjet Общество, 11:00
Рынки увеличили ставки на победу Трампа в выборах после покушения Инвестиции, 10:55
Делегация с муфтием Татарстана попала под обстрел в Донбассе Политика, 10:50