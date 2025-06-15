Российская теннисистка проиграла финал турнира в Лондоне в парах

Диана Шнайдер и Анна Данилина уступили в финальном матче американке Мухаммад и голландке Схюрс — 5:7, 7:6 (7:3), 4:10

Диана Шнайдер (Фото: Luke Walker / Getty Images)

Вторая ракетка России Диана Шнайдер и выступающая за Казахстан Анна Данилина проиграли финал парного разряда на турнире WTA 500 в Лондоне с призовым фондом более $1,4 млн.

Шнайдер и Данилина потерпели поражение от американки Эйжи Мухаммад и голландки Деми Схюрс со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 4:10.

Шнайдер и Данилина как финалистки получат почти $44 тыс. призовых и 325 очков.

Шнайдер в этом сезоне выиграла два парных трофея с Миррой Андреевой — в Брисбене и Майами, а также дошла с ней до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос».

Данилина родилась в Москве и до 2011 года выступала за Россию.