Российская теннисистка проиграла финал турнира в Лондоне в парах
Вторая ракетка России Диана Шнайдер и выступающая за Казахстан Анна Данилина проиграли финал парного разряда на турнире WTA 500 в Лондоне с призовым фондом более $1,4 млн.
Шнайдер и Данилина потерпели поражение от американки Эйжи Мухаммад и голландки Деми Схюрс со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 4:10.
Шнайдер и Данилина как финалистки получат почти $44 тыс. призовых и 325 очков.
Шнайдер в этом сезоне выиграла два парных трофея с Миррой Андреевой — в Брисбене и Майами, а также дошла с ней до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос».
Данилина родилась в Москве и до 2011 года выступала за Россию.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия
Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»
Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы
Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных
Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео
Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США
С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира
Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов