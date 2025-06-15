Шведский чемпион Олимпиады заявил, что у него нет ненависти к россиянам

Выступающий против допуска российских биатлонистов Себастьян Самуэльссон заявил, что ждет их возвращения, но не на Олимпиаде-2026. Елена Вяльбе ранее называла «скандинавское лобби» причиной недопуска в лыжах и биатлоне

Себастьян Самуэльссон (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Чемпион Олимпиады-2018 в эстафете в составе сборной Швеции Себастьян Самуэльссон заявил SVT, что ему нравится соревноваться с российскими биатлонистами, но их допуск на Олимпиаду-2026 будет «немыслимым».

Самуэльссон с 2018 года открыто критикует Россию за допинг-скандалы и конфликт на Украине, отмечает телеканал. За это, по словам спортсмена, он получал угрозы расправы.

«Существует предубеждение, что я ненавижу русских, но я хочу соревноваться с лучшими и мне нравится соревноваться с россиянами», — сказал Самуэльссон, добавив при этом, что «в текущей ситуации» участвовать с ними в одних стартах было бы «странно».

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в марте заявила Vseprosport, что россияне теоретически могут попасть на Игры в Италии по специальным приглашениям (wild card). Ранее в организации неоднократно заявляли, что россиян не допустят до окончания военного конфликта на Украине.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в мае связала проблемы с допуском россиян в лыжах и биатлоне с позицией «скандинавского, европейского лобби».

Самуэльссон на Играх в Пхенчхане взял золото в эстафете и серебро в гонке преследования. Также на счету 28-летнего шведа два золота, два серебра и семь бронзовых наград чемпионатов мира.