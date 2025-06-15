Роман Ротенберг заявил, что будет тренировать детей в следующем сезоне
Роман Ротенберг заявил «Спорт-Экспрессу», что после увольнения с поста главного тренера петербургского СКА полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее.
«И я буду тренировать детей в следующем сезоне», — добавил он.
Ротенберг отметил, что как главный тренер сборной «Россия-25» будет следить за всеми игроками и ставит задачу «собрать сильнейшую команду» к декабрьскому Кубку «Первого канала».
Ротенберг был главным тренером СКА с 2022 года, 2 июня его отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов: СКА в регулярном чемпионате стал седьмым в Западной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф. Новым тренером команды стал Игорь Ларионов.
После отстранения сборных России в 2022 году Ротенберг возглавил команду «Россия-25», которая участвует в товарищеских матчах, в том числе в Кубке «Первого канала».
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