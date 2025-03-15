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«Локомотив» нанес московскому «Динамо» первое с октября поражение в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1. Победный гол забил Александр Сильянов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Футболисты московского «Локомотива» обыграли столичное «Динамо» со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев голы забили Дмитрий Воробьев (38-я минута) и Александр Сильянов (75). У гостей отличился Артур (45).

Во втором тайме двое игроков получили травмы и были заменены — Артур и Сергей Пиняев у «Локомотива».

«Динамо» последний раз проигрывало в РПЛ в 11-м туре — 6 октября в матче с ЦСКА (1:2). «Локомотив» одержал первую после возобновления сезона победу.

«Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 39 очками опустилось на пятую строчку.

В следующем туре «Динамо» 29 марта примет «Оренбург», «Локомотив» днем ранее в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Локомотив Москва
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