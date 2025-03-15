«Химки» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ с автоголом и пенальти
Футболисты подмосковных «Химок» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, который арендован у московского «Спартака» поучаствовал в обоих голах. Вначале он отличился на 72-й минуте, а спустя четыре минуты срезал мяч в собственные ворота.
На 66-й минуте защитник «Ахмата» Надер Гандри не реализовал пенальти — удар отбил голкипер Никита Кокарев.
«Химки» набрали 20 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 18 очками расположился на 14-й строчке.
В следующем туре «Химки» 29 марта примут «Пари Нижний Новгород», «Ахмат» днем позже дома сыграет с московским «Спартаком».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов