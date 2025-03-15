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«Химки» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ с автоголом и пенальти

«Химки» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ после гола и автогола Зорина
Встреча завершилась со счетом 1:1. Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин, выступающий в аренде за «Ахмат», забил два гола за четыре минуты — сначала в ворота соперника, а потом в свои

Футболисты подмосковных «Химок» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, который арендован у московского «Спартака» поучаствовал в обоих голах. Вначале он отличился на 72-й минуте, а спустя четыре минуты срезал мяч в собственные ворота.

На 66-й минуте защитник «Ахмата» Надер Гандри не реализовал пенальти — удар отбил голкипер Никита Кокарев.

«Химки» набрали 20 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 18 очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Химки» 29 марта примут «Пари Нижний Новгород», «Ахмат» днем позже дома сыграет с московским «Спартаком».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Химки ФК Ахмат
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