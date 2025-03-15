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Матч худших клубов КХЛ завершился победой «Амура»

«Амур» четвертый раз в сезоне победил «Барыс» в матче худших клубов КХЛ
Хабаровский клуб дома обыграл «Барыс» со счетом 5:2. Хет-трик сделал Олег Ли
Игроки &laquo;Амура&raquo;
Игроки «Амура» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Хабаровский «Амур» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Олег Ли (1, 22, 58-я минуты), Владислав Барулин (6) и Евгений Грачев (12). У проигравших отличились Роман Старченко (37) и Динмухамед Кайыржан (43).

Ранее в нынешнем сезоне «Амур» трижды победил «Барыс» (5:1, 3:0, 5:0).

«Амур» набрал 40 очков в 65 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Барыс» с 35 очками расположился на последней, 12-й строчке. Это худшие результаты в общей таблице КХЛ.

В следующем матче «Амур» 18 марта в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой», «Барыс» днем ранее на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».

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Хоккей КХЛ ХК Амур ХК Барыс
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