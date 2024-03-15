Теннисный матч в Индиан-Уэллсе прервали из-за нашествия пчел. Видео

Матч Алькараса и Зверева в Индиан-Уэллсе прервали из-за нашествия пчел: видео

Четвертьфинальный матч турнира серии «Мастерс» между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым из Германии был прерван почти на два часа из‑за роя пчел

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Четвертьфинальный матч на турнире ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым пришлось прервать из-за нашествия пчел.

Инцидент произошел в начале первого сета. На корте оказались сотни пчел, которые облепили разные поверхности, например видеокамеры.

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Судья бы вынужден прервать игру, теннисисты покинули площадку. Пауза в итоге продлилась около двух часов, пока работники арены избавлялись от насекомых.

Встреча в итоге завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса. В полуфинале его соперником будет итальянец Янник Синнер.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнования составляет $9,4 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.