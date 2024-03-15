Набравшего пять очков Кучерова не включили в тройку звезд дня в НХЛ
НХЛ не включила российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в список трех звезд прошедшего игрового дня, несмотря на пять набранных очков.
Россиянин забросил шайбу и сделал четыре голевые передачи в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). В списке лучших бомбардиров сезона Кучеров занимает второе место с 112 (39+73) очками в 65 матчах. Лидирует Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 115 (42+73) очков.
Первой звездой дня стал одноклубник Кучерова Брейден Пойнт, который сделал хет-трик и отдал три голевые передачи.
Второй звездой признали форварда «Баффало Сэйбрз» Зака Бенсона. 18-летний нападающий забросил две шайбы в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0).
Третьей звездой стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен, который сыграл на ноль в матче c «Флоридой Пантерз» (4:0).
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