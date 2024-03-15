Кучеров набрал пять очков в одном матче, но не вошел в тройку звезд дня в НХЛ

Набравшего пять очков Кучерова не включили в тройку звезд дня в НХЛ

Российский форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал четыре голевые передачи в матче с «Рейнджерс», но первой звездой дня стал его одноклубник Брейден Пойнт, у которого хет-трик и три ассиста

Никита Кучеров (Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters)

НХЛ не включила российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в список трех звезд прошедшего игрового дня, несмотря на пять набранных очков.

Россиянин забросил шайбу и сделал четыре голевые передачи в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). В списке лучших бомбардиров сезона Кучеров занимает второе место с 112 (39+73) очками в 65 матчах. Лидирует Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 115 (42+73) очков.

Первой звездой дня стал одноклубник Кучерова Брейден Пойнт, который сделал хет-трик и отдал три голевые передачи.

Второй звездой признали форварда «Баффало Сэйбрз» Зака Бенсона. 18-летний нападающий забросил две шайбы в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:0).

Третьей звездой стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Фредерик Андерсен, который сыграл на ноль в матче c «Флоридой Пантерз» (4:0).