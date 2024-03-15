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Экс-гендиректор «Спартака» рассказал, из-за чего орал на Федуна

Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о конфликте с Федуном из-за Витории
Бывший генеральный директор «Спартака» признался, что был против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды в 2021 году
Евгений Мележиков
Евгений Мележиков (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что в 2021 году у него с владевшим тогда клубом Леонидом Федуном произошел разговор на повышенных тонах. Об этом Мележиков рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Причиной стало решение Федуна уволить португальского тренера команды Руя Виторию. «Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил», — рассказал Мележиков.

Он добавил, что финальное решение было за Федуном. «Тут как в армии. Пока решение не принято, ты можешь отстаивать свою точку зрения. Как только оформлен приказ — под козырек и выполняй. Поскольку Федун тоже в прошлом военный, мы оба понимали, где проходит черта», — уточнил Мележиков.

С мая по декабрь 2021 года Витория возглавлял московский «Спартак», с которым занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но «красно-белые» не смогли сыграть в плей-офф из-за отстранения со стороны УЕФА. В РПЛ «Спартак» к моменту увольнения Витории выиграл шесть матчей из 18 и занимал девятое место.

Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года. Он покинул команду 20 июня 2023 года по соглашению сторон.

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