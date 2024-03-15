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Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» и потребовал извинений от соперника
В полуфинале россиянин сыграет с американцем Томми Полом, который в другом четвертьфинальном матче обыграл норвежца Каспера Рууда
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Panoramic / Global look press)

Россиянин Даниил Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне в четвертьфинальном матче категории Masters в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продлилась почти два часа. Медведев, который считается четвертой ракеткой мира, четыре раза подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и четыре раза реализовал брейк-пойнт. Руне, седьмая ракетка мира, отметился шестью двойными ошибками, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми.

После матча Медведев потребовал извинений от Руне за то, что в одном из розыгрышей датчанин с метра пробил прямо в него.

«Я не слышал, как ты сказал «извини», — сказал Медведев. — Мы можем поговорить об этом в раздевалке».

«Не стоит. Извини», — ответил Руне.

Медведев в полуфиналу встретится с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который обыграл в четвертьфинале норвежца Каспера Рууда (6:2, 1:6, 6:3). Россиянин в прошлом году дошел на турнире до финала, где в двух сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

В другом четвертьфинале Алькарас обыграл Александра Зверева (Германия) — 6:3, 6:1. Матч прервали на два часа через десять минут после начала из-за атаки пчел. Одна из них ужалила Алькараса.

После матча испанец признался в боязни пчел и поблагодарил сотрудника, который с невозмутимым видом решил проблему.

В полуфинале Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:3.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнования составляет $9,4 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Даниил Медведев теннис Хольгер Руне
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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