Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Россиянин Даниил Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне в четвертьфинальном матче категории Masters в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4.
Встреча продлилась почти два часа. Медведев, который считается четвертой ракеткой мира, четыре раза подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и четыре раза реализовал брейк-пойнт. Руне, седьмая ракетка мира, отметился шестью двойными ошибками, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми.
После матча Медведев потребовал извинений от Руне за то, что в одном из розыгрышей датчанин с метра пробил прямо в него.
«Я не слышал, как ты сказал «извини», — сказал Медведев. — Мы можем поговорить об этом в раздевалке».
«Не стоит. Извини», — ответил Руне.
Медведев в полуфиналу встретится с 17-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который обыграл в четвертьфинале норвежца Каспера Рууда (6:2, 1:6, 6:3). Россиянин в прошлом году дошел на турнире до финала, где в двух сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
В другом четвертьфинале Алькарас обыграл Александра Зверева (Германия) — 6:3, 6:1. Матч прервали на два часа через десять минут после начала из-за атаки пчел. Одна из них ужалила Алькараса.
После матча испанец признался в боязни пчел и поблагодарил сотрудника, который с невозмутимым видом решил проблему.
В полуфинале Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером, который обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:3.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Призовой фонд соревнования составляет $9,4 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
На цели личные!
Решение от 2 минут
От 5000 до 40 млн руб.