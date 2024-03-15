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«Карабах» упустил победу над одним из фаворитов Лиги Европы

Клуб вратаря сборной России Лунева вновь упустил победу над «Байером»
«Байер» обыграл «Карабах» в 1/8 финала благодаря двум голам в добавленное время. К 67-й минуте немецкий клуб, который в сезоне не потерпел ни одного поражения, уступал со счетом 0:2 на своем поле при численном перевесе
Андрей Лунев
Андрей Лунев (Фото: REUTERS)

Немецкий «Байер» дома обыграл азербайджанский «Карабах» со счетом 3:2 в ответном мачте 1/8 финала Лиги Европы.

В составе хозяев мячи забили Жереми Фримпонг (72), Алекс Гримальдо (90+3),
Патрик Шик (90+7), у гостей отличились Абделла Зубир (58) и Жуниньо (67). На 62-й минуте игрок «Карабаха» Эльвин Джафаргулиев был удален с поля за срыв атаки.

В первом матче «Карабах» тоже вел со счетом 2:0 до середины второго тайма и в итоге не смог одержать победу, пропустив второй гол на последних минутах (2:2).

До этой встречи леверкузенская команда не проигрывала на протяжении 44 игр. При этом ко встрече с «Карабахом» подопечные Хаби Алонсо подошли с семииматчевой победной серией. В одной из этих игр «Байер» разгромил «Баварию» (3:0).

«Байер» является лучшей командой Европы по соотношению победы — матчи. «Байер» — единственный клуб Европы, который не потерпел ни одного поражения в сезоне.

«Карабах» является дебютантом плей-офф еврокубков и первой азербайджанской командой в 1/8 финала еврокубков.

Основным вратарем «Карабаха» является голкипер сборной России Андрей Лунев. Лунев является рекордсменом сезона Лиги Европы по числу сейвов. Лунев в 2021–2023 годах выступал за «Байер», проведя три матча.

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«Байер» является одним из главных фаворитов турнира. Суперкомпьютер статистической компании Opta оценивал шансы на победу клуба в турнире в 21,7%, больше только у «Ливерпуля» — 29,9%, тогда как «Карабах» имел наименьшие шансы из всех команд 1/8 финала — 0,7%.При этом шансы на выход «Карабаха» в следующий раунд составляли 12%, «Байера» — 89%.

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