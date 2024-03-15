Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы

Никто из четвертьфиналистов ранее не выигрывал Лигу Европу. Главным фаворитом турнира считается «Ливерпуль»

«Ливерпуль» является фаворитом Лиги Европы (Фото: Global Look Press)

В четверг, 14 февраля прошли заключительные игры 1/8 финала футбольной Лиги Европы, второго по значимости еврокубкового турнира.

Результаты ответных игр: «Ливерпуль» (Англия) — «Спарта» (Чехия) — 6:1 (первый матч — 5:1)

«Вильярреал» (Испания) — «Марсель» (Франция) — 3:1 (0:4)

«Брайтон энд Хоув» (Англия) — «Рома» (Италия) — 1:0 (0:4)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Бенфика» (Португалия) — 0:1 (2:2)

«Вест Хэм» (Англия) — «Фрайбург» (Германия) — 5:0 (0:1)

«Аталанта» (Италия) — «Спортинг» (Португалия) — 2:1 (1:1)

«Славия» (Прага, Чехия) — «Милан» (Италия) — 2:4 (1:3)

«Байер» (Германия) Карабах (Азербайджан) — 3:2 (2:2)

В четвертьфинал Лиги Европы пробились «Ливерпуль», «Марсель», «Рома», «Бенфика», «Вест Хэм», «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, а также «Милан» и «Байер». Жеребьевка оставшейся сетки турнира пройдет 15 марта.

Никто из четвертьфиналистов ранее не выигрывал Лигу Европу. Главным фаворитом турнира считается «Ливерпуль». Также в тройку основных претендентов входят «Милан» и «Байер».

Финал пройдет 22 мая в Дублине. Действующим победителем турнира является испанская «Севилья», которая с семью победами является самым титулованным клубом Лиги Европы.