«Звезды мира» обыграли «Звезд России» в 10-м Матче звезд Единой лиги ВТБ
Команда «Звезды мира» обыграла «Звезд России» со счетом 91:89 в Матче звезд Единой лиги ВТБ, который прошел в Москве. Матч звезд прошел в десятый раз.
Самым результативным игроком стал выступавший за «Звезд России» Антон Астапкович из ЦСКА, набравший 24 очка. У победителей по 18 очков набросали Гарретт Нэвелс («Уралмаш») и Трент Фрэйзер («Зенит»).
Фрэйзера признали самым ценным игроком матча.
Тренером «Звезд мира» был Велимир Перасович из УНИКСа, а «Звезд России» — Евгений Пашутин из «Пармы».
Лучшим в конкурсе трехочковых бросков стал 23-летний форвард МБА-МАИ Павел Савков, который в финальном раунде набрал 24 очка, опередив Фрэйзера.
Савков стал первым россиянином, выигравшим конкурс трехочковых на Матче звезд с 2021 года.
Конкурс бросков сверху выиграл Тайрон Брюэр из УНИКСа. В финальном раунде 25-летний американец получил от судей 100 баллов за две попытки (впервые в истории конкурса в Лиге ВТБ) и обошел Кирилла Попова из «Пари Нижний Новгород».
Также в рамках Матча звезд Хавьер Паскуаль, Никола Милутинов, Виталий Фридзон и Владимир Титоренко были введены в Зал славы Лиги ВТБ.
