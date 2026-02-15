 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Олимпийские чемпионы рассказали, где хранят свои медали

Сюжет
Олимпиада-2026
Корреспонденты The New York Times пообщались с участниками Олимпийских игр и выяснили, как спортсмены хранят свои награды — в комоде с носками, кухонном ящике, на прикроватной тумбочке
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images
Фото: Mattia Ozbot / Getty Images

Издание The New York Times выяснило, где олимпийские чемпионы хранят свои завоеванные медали. Оказалось, что у большинства атлетов нет ни специальных сейфов, ни комнат славы — награды часто пылятся в самых обыденных местах, пишет корреспондент NYT, который пообщался со спортсменами.

Самое популярное место хранения — комод с носками и нижним бельем. Американский лыжник-слаломист Алекс Холл, например, хранит золото Игр-2022 в Пекине именно там. «Родители хотели, чтобы я купил сейф, но это было бы нелепо. Медаль давно не видела солнечного света», — рассказал он. На Играх в Италии Холл взял серебро в слоупстайле.

Пловец Райан Лохте, завоевавший 12 медалей на Олимпиадах, тоже предпочитает хранить их рядом с носками. Саночник Кристофер Маздзер хранит свое серебро 2018 года в ящике с ремнями, галстуками и солнцезащитными очками.

Бобслеисты Кристофер Фогт (серебро Сочи-2014 в четверках) и Валери Флеминг (серебро Турина-2006 в двойках) держат награды рядом с кроватью. Флеминг иногда перекладывает медаль в кухонный ящик.

Лыжница Джессика Диггинс, завоевавшая бронзу на Олимпиаде в Милане, хранит три свои предыдущие медали (золото Олимпиады-2018 в командном спринте, серебро и бронза Игр-2022 в Пекине в гонке на 30 км и личном спринте) в шапке в доме родителей. «Они все в царапинах, потому что я часто даю их детям», — объясняет она.

Скелетонист Мэтт Антуан (бронза Сочи-2014) сказал: «Я не из тех, кто любит выставлять себя напоказ». Его медаль лежит в ящике для носков в специальном мешочке, сшитом матерью. Раньше она хранилась в обычном носке.

Керлингист Тайлер Джордж (золото Пекина-2018) признался: «Медаль могла бы лежать в красивой шкатулке, но тогда мы бы не смогли разделить ее с тысячами людей, которые берут ее в руки».

Лохте недавно продал три свои медали, заявив, что они для него лишь «вишенка на торте». Фигуристка Мирай Нагасу (бронза Пхенчхана-2018) передала свою награду в клуб фигурного катания, чтобы вдохновлять детей. Супруги Эшли Колдуэлл и Джастин Шонефельд (оба — золото Пекина-2022 в командных соревнованиях фристайлистов) положили медали на прикроватные тумбочки по обе стороны кровати.«Мы спим между двумя олимпийскими золотыми медалями. Очень удобно», — объяснили спортсмены.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Олимпиада медаль олимпийский чемпион награда
