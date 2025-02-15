 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Антон Миранчук забил второй гол в составе швейцарского «Сьона»

Полузащитник сборной России отличился в матче 24-го тура против «Цюриха»
Антон Миранчук
Антон Миранчук (Фото: ФК «Сьон»)

Полузащитник сборной России Антон Миранчук отметился забитым голом в составе швейцарского «Сьона».

29-летний россиянин вышел в стартовом составе в домашнем матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха» и отличился на 39-й минуте, забив второй гол своей команды

Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со «Сьоном» на два года. За новый клуб россиянин провел 13 матчей, забил два гола и отметился одной результативной передачей.

После первого тайма «Сьон» выигрывает со счетом 2:1.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Сьон Антон Миранчук
Материалы по теме
Антон Миранчук забил дебютный гол в составе швейцарского «Сьона»
Спорт
«Атланта» Миранчука назначила нового главного тренера
Спорт
Миранчук посоветовал футболистам из России уезжать в MLS после Европы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
МИД Польши рассказал о созванном Макроном экстренном саммите в ПарижеПолитика, 21:41
В Севастополе джазовую певицу убил соседОбщество, 21:39
Антон Миранчук забил второй гол в составе швейцарского «Сьона»Спорт, 21:14
Зеленский ответил Келлогу, кому решать, кто сядет за стол переговоровПолитика, 21:13
Захарова назвала фейком статью о ее поездке в Дубай на шоппингПолитика, 21:05
В Раде анонсировали визит на Украину членов Еврокомиссии 24 февраляПолитика, 21:01
Израиль опубликовал кадры встречи отпущенного ХАМАС россиянина с семьейПолитика, 20:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Келлог заявил, что потери Киева превысили американские в Корее и ВьетнамеПолитика, 20:36
FT узнала о запросе США у Европы предложений по защите Украины после мираПолитика, 20:30
Американка с русскими корнями выиграла крупный турнир WTA в ДохеСпорт, 20:23
В Абхазии закрылись участки для голосования на выборах президентаПолитика, 20:06
RTVI сообщил об обысках в домах экс-полковников группы «Альфа»Общество, 19:55
Глава МИД Польши счел неизбежной отправку войск ЕС на УкраинуПолитика, 19:45
Зеленский объяснил, почему не подписал соглашение о праве США на металлыПолитика, 19:35