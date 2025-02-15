Антон Миранчук забил второй гол в составе швейцарского «Сьона»
Полузащитник сборной России Антон Миранчук отметился забитым голом в составе швейцарского «Сьона».
29-летний россиянин вышел в стартовом составе в домашнем матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха» и отличился на 39-й минуте, забив второй гол своей команды
Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со «Сьоном» на два года. За новый клуб россиянин провел 13 матчей, забил два гола и отметился одной результативной передачей.
После первого тайма «Сьон» выигрывает со счетом 2:1.
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