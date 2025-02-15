Антон Миранчук забил второй гол в составе швейцарского «Сьона»

Полузащитник сборной России отличился в матче 24-го тура против «Цюриха»

Антон Миранчук (Фото: ФК «Сьон»)

Полузащитник сборной России Антон Миранчук отметился забитым голом в составе швейцарского «Сьона».

29-летний россиянин вышел в стартовом составе в домашнем матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха» и отличился на 39-й минуте, забив второй гол своей команды

Прошлым летом Миранчук покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. В начале сентября он подписал контракт со «Сьоном» на два года. За новый клуб россиянин провел 13 матчей, забил два гола и отметился одной результативной передачей.

После первого тайма «Сьон» выигрывает со счетом 2:1.