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Эдерсон из «Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ по ассистам среди вратарей

Эдерсон из «Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ по голевым передачам среди вратарей
Бразильский вратарь «Манчестер Сити» ассистировал египетскому форварду Омару Мармушу в матче с «Ньюкаслом», сделав свой шестой голевой пас в АПЛ
Эдерсон
Эдерсон (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голевых передач среди голкиперов, сообщает Squawka.

На 19-й минуте домашнего матча 25-го тура против «Ньюкасла» Эдерсон ассистировал египетскому форварду Омару Мармушу. Для бразильца эта голевая передача стала шестой в АПЛ. Ранее рекордсменом был бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон.

Первый тайм в итоге завершился со счетом 3:0. Мармуш, купленный в конце января за €75 млн у немецкого «Айнтрахта», сделал хет-трик.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, в составе команды он в том числе шесть раз выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов в 2023-м.

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