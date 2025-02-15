Эдерсон из «Манчестер Сити» побил рекорд АПЛ по ассистам среди вратарей
Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу голевых передач среди голкиперов, сообщает Squawka.
На 19-й минуте домашнего матча 25-го тура против «Ньюкасла» Эдерсон ассистировал египетскому форварду Омару Мармушу. Для бразильца эта голевая передача стала шестой в АПЛ. Ранее рекордсменом был бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон.
Первый тайм в итоге завершился со счетом 3:0. Мармуш, купленный в конце января за €75 млн у немецкого «Айнтрахта», сделал хет-трик.
Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, в составе команды он в том числе шесть раз выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов в 2023-м.
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