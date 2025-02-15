 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Американский бегун установил второй мировой рекорд за неделю

Американский бегун Грант Фишер установил второй мировой рекорд за неделю
Двукратный бронзовый призер Олимпиады в Париже Грант Фишер побил рекорд Кененисы Бекеле в беге на 5000 м в помещении, который держался больше 20 лет
Грант Фишер
Грант Фишер (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Американский бегун Грант Фишер установил новый мировой рекорд в беге на 5000 м в помещении.

На турнире в Бостоне 27-летний Фишер показал результат 12 минут 44,09 секунды.

Предыдущее достижение (12.49,60) принадлежало эфиопу Кененисе Бекеле и было установлено в феврале 2004 года.

На прошлой неделе Фишер побил еще один мировой рекорд — в беге на 3000 м в помещении (7.22,91).

Фишер является бронзовым призером Олимпиады в Париже на дистанциях 5000 и 10000 м.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика США
Материалы по теме
Выступавший за сборную Великобритании бегун умер в 28 лет
Спорт
Марокканский бегун с рекордным временем выиграл Московский марафон
Спорт
Зритель погиб от удара молота на соревнованиях по легкой атлетике в США
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Раде сообщили о намеках США по приватизации части экономики УкраиныПолитика, 12:27
Кагановская и Некрасов выиграли ритм-танец в финале Гран-при РоссииСпорт, 12:19
В Екатеринбурге завели дело о похищении 15-летней девушкиОбщество, 12:00
Сколько израильских заложников держит в плену ХАМАС. ИнфографикаОбщество, 11:52
Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу над «Локомотивом» на сборах в ОАЭСпорт, 11:52
Появилось видео освобождения ХАМАС россиянина и еще двух заложниковПолитика, 11:43
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Красиво и модно: зачем переодели работников дома культуры «ГЭС-2»РБК и ГЭС-2, LIME, 11:40
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:32
ХАМАС освободил еще трех заложников, включая россиянинаПолитика, 11:25
Какие акции покупал Уоррен Баффет в четвертом кварталеИнвестиции, 11:22
Американский бегун установил второй мировой рекорд за неделюСпорт, 11:22
СК завел дело из-за атаки дрона на частный дом в Курской областиПолитика, 11:06
Большунов рассказал, как у него потух фонарь на ночной гонке в ИталииСпорт, 11:02