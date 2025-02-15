Американский бегун Грант Фишер установил второй мировой рекорд за неделю

Американский бегун установил второй мировой рекорд за неделю

Двукратный бронзовый призер Олимпиады в Париже Грант Фишер побил рекорд Кененисы Бекеле в беге на 5000 м в помещении, который держался больше 20 лет

Грант Фишер (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Американский бегун Грант Фишер установил новый мировой рекорд в беге на 5000 м в помещении.

На турнире в Бостоне 27-летний Фишер показал результат 12 минут 44,09 секунды.

Предыдущее достижение (12.49,60) принадлежало эфиопу Кененисе Бекеле и было установлено в феврале 2004 года.

На прошлой неделе Фишер побил еще один мировой рекорд — в беге на 3000 м в помещении (7.22,91).

Фишер является бронзовым призером Олимпиады в Париже на дистанциях 5000 и 10000 м.