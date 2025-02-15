Американский бегун установил второй мировой рекорд за неделю
Американский бегун Грант Фишер установил новый мировой рекорд в беге на 5000 м в помещении.
На турнире в Бостоне 27-летний Фишер показал результат 12 минут 44,09 секунды.
Предыдущее достижение (12.49,60) принадлежало эфиопу Кененисе Бекеле и было установлено в феврале 2004 года.
На прошлой неделе Фишер побил еще один мировой рекорд — в беге на 3000 м в помещении (7.22,91).
Фишер является бронзовым призером Олимпиады в Париже на дистанциях 5000 и 10000 м.
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