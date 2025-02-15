Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин позвонил выдающемуся спортивному деятелю Виталию Смирнову и поздравил его с днем рождения», — говорится в сообщении.
Смирнову исполнилось 90 лет 14 февраля.
Смирнов в 1962–1972 годах возглавлял Федерацию водного поло СССР, в 1970–1975 годах был заместителем и первым заместителем председателя Госкомспорта СССР. В 1975 году стал первым зампредом оргкомитета московской Олимпиады, с 1981 по 1990 год возглавлял Государственный комитет по физической культуре и спорту РСФСР. В 1990–2001 годах руководил ОКР.
С 1971 по 2015 год он был членом МОК, после стал почетным членом.
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