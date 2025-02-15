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Украинский боксер потерпел первое поражение в карьере и лишился титула

Украинец Беринчик потерпел первое поражение в карьере и лишился титула WBO
Денис Беринчик уступил американцу Кейшону Дэвису нокаутом в четвертом раунде и не смог защитить титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO
Денис Беринчик и&nbsp;Кейшон&nbsp;Дэвис
Денис Беринчик и Кейшон Дэвис (Фото: Al Bello / Getty Images)

Украинец Денис Беринчик не смог защитить титул чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

36-летний Беринчик уступил в Нью-Йорке американцу Кейшону Дэвису нокаутом в четвертом раунде.

Беринчик проводил свою первую защиту титула, который завоевал в мае 2024 года, победив мексиканца Эмануэля Наваррете.

Беринчик потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере после 19 побед. Украинец является серебряным призером Олимпиады в Лондоне.

25-летний Дэвис одержал победу в 13-м поединке в карьере и не потерпел ни одного поражения.

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