Украинский боксер потерпел первое поражение в карьере и лишился титула
Украинец Денис Беринчик не смог защитить титул чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
36-летний Беринчик уступил в Нью-Йорке американцу Кейшону Дэвису нокаутом в четвертом раунде.
Беринчик проводил свою первую защиту титула, который завоевал в мае 2024 года, победив мексиканца Эмануэля Наваррете.
Беринчик потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере после 19 побед. Украинец является серебряным призером Олимпиады в Лондоне.
25-летний Дэвис одержал победу в 13-м поединке в карьере и не потерпел ни одного поражения.
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