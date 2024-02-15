Брата Нурмагомедова удалили из списка бойцов UFC
Россиянин Абубакар Нурмагомедов удален из списка бойцов UFC. На это обратил внимание канал UFC Roaster Track, отслеживающий подобные изменения.
О причинах не сообщается. В UFC 34-летний боец провел всего четыре боя — две победы и два поражения. Спортсмен в последний раз дрался в июне, когда уступил Элизеу Залески раздельным решением судей
Абубакар, помимо UFC, известен по выступлениям в таких промоушенах, как WSOF и PFL. Также он является чемпионом России по боевому самбо, бронзовым призером чемпионата мира. Он двоюродный брат непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
За всю профессиональную карьеру Абубакар Нурмагомедов принял участие в 22 поединках, одержал 17 побед, из них десять — досрочно, потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью.
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