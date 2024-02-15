Брата Нурмагомедова удалили из списка бойцов UFC

О причинах удаления Абубакара Нурмагомедова из числа бойцов UFC не сообщается. Спортсмен в последний раз дрался в июне, когда уступил Элизеу Залески раздельным решением судей

Абубакар Нурмагомедов (слева) (Фото: Louis Grasse / Global look press)

Россиянин Абубакар Нурмагомедов удален из списка бойцов UFC. На это обратил внимание канал UFC Roaster Track, отслеживающий подобные изменения.

О причинах не сообщается. В UFC 34-летний боец провел всего четыре боя — две победы и два поражения. Спортсмен в последний раз дрался в июне, когда уступил Элизеу Залески раздельным решением судей

Абубакар, помимо UFC, известен по выступлениям в таких промоушенах, как WSOF и PFL. Также он является чемпионом России по боевому самбо, бронзовым призером чемпионата мира. Он двоюродный брат непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

За всю профессиональную карьеру Абубакар Нурмагомедов принял участие в 22 поединках, одержал 17 побед, из них десять — досрочно, потерпел четыре поражения, еще один бой завершился вничью.