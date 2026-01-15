Аутсайдер РПЛ разрешил игроку задержаться в отпуске из-за травмы

Опоздание марокканского защитника на сборы «Сочи» было согласовано, заявили в клубе. Ранее Mash писал, что Аттият-Аллах начал переговоры с командой из Касабланки

Яхья Аттьят-Алла (Фото: Официальный сайт ФК «Сочи»)

«Сочи» согласовал поздний приезд в расположение команды марокканского защитника Яхьи Аттият-Аллаха. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор клуба РПЛ Сергей Новиков.

«У футболиста травма, он вернется в «Сочи» на следующей неделе», — заявил Новиков.

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что игрок не вернулся в команду и начал переговоры с «Раджой» из Касабланки из-за недовольства игровым временем в «Сочи».

Аттият-Аллаху 30 лет, он перешел в «Сочи» в феврале 2024 года. С августа 2024-го по июнь 2025-го он играл за египетский «Аль-Ахли» на правах аренды. Контракт марокканца с «Сочи» рассчитан до лета 2027-го.

В текущем сезоне защитник провел девять матчей за «Сочи», отметившись одной голевой передачей.

Команда из Сочи ушла на зимний перерыв с 9 очками после 18 матчей и занимает последнее место в турнирной таблице.