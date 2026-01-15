Аутсайдер РПЛ разрешил игроку задержаться в отпуске из-за травмы
«Сочи» согласовал поздний приезд в расположение команды марокканского защитника Яхьи Аттият-Аллаха. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный директор клуба РПЛ Сергей Новиков.
«У футболиста травма, он вернется в «Сочи» на следующей неделе», — заявил Новиков.
Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что игрок не вернулся в команду и начал переговоры с «Раджой» из Касабланки из-за недовольства игровым временем в «Сочи».
Аттият-Аллаху 30 лет, он перешел в «Сочи» в феврале 2024 года. С августа 2024-го по июнь 2025-го он играл за египетский «Аль-Ахли» на правах аренды. Контракт марокканца с «Сочи» рассчитан до лета 2027-го.
В текущем сезоне защитник провел девять матчей за «Сочи», отметившись одной голевой передачей.
Команда из Сочи ушла на зимний перерыв с 9 очками после 18 матчей и занимает последнее место в турнирной таблице.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC