Клуб Дзюбы подписал контракт с уругвайским вингером Аревало

Первым новичком тольяттинского «Акрона» в зимнее трансферное окно стал 19-летний Кевин Аревало, выступавший в чемпионате Уругвая

Кевин Аревало (Фото: Официальный сайт ФК «Акрон»)

«Акрон» объявил о подписании контракта с уругвайским вингером Кевином Аревало. Сумма сделки и срок соглашения не раскрываются.

19-летний футболист перешел из «Монтевидео Сити». Аревало дебютировал в элитном дивизионе Уругвая в августе 2025 года, отметившись четырьмя голами и двумя голевыми передачами в 15 матчах.

«Его ключевые качества: взрывная стартовая скорость, нацеленность на ворота, качественные подача и удар», — сказал шеф-скаут «Акрона» Алексей Буртовой.

Аревало уже прибыл в расположение команды и готовится к весенней части чемпионата России. Футболист выбрал 10-й игровой номер.

«Акрон», за который выступает лучший бомбардир сборной России Артем Дзюба, занимает девятое место в РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.