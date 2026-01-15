Клуб Дзюбы подписал контракт с уругвайским вингером Аревало
«Акрон» объявил о подписании контракта с уругвайским вингером Кевином Аревало. Сумма сделки и срок соглашения не раскрываются.
19-летний футболист перешел из «Монтевидео Сити». Аревало дебютировал в элитном дивизионе Уругвая в августе 2025 года, отметившись четырьмя голами и двумя голевыми передачами в 15 матчах.
«Его ключевые качества: взрывная стартовая скорость, нацеленность на ворота, качественные подача и удар», — сказал шеф-скаут «Акрона» Алексей Буртовой.
Аревало уже прибыл в расположение команды и готовится к весенней части чемпионата России. Футболист выбрал 10-й игровой номер.
«Акрон», за который выступает лучший бомбардир сборной России Артем Дзюба, занимает девятое место в РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.
