«Ак Барс» продлил до пяти матчей серию поражений «Амура» в КХЛ

«Ак Барс» победил в Хабаровске со счетом 5:3, у Барабанова дубль и результативная передача

Александр Барабанов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

Казанский «Ак Барс» третий раз в сезоне победил хабаровский «Амур» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Хабаровске закончился со счетом 5:3 в пользу гостей, у которых дубль (вторая и 52-я минуты) и результативная передача на счету Александра Барабанова. Еще по шайбе забросили Семен Терехов (38), Митчелл Миллер (40) и Илья Карпухин (58).

У «Амура» забивали Александр Филатьев (19), Ярослав Дыбленко (46) и Егор Рыков (48).

«Амур» проиграл пятый матч подряд.

В октябре хабаровчане уступили «Ак Барсу» в Казани со счетом 1:3 и 1:5.