Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 11 x 7,5 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,8 2 6,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,45 x 3,8 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,4 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

«Ак Барс» продлил до пяти матчей серию поражений «Амура» в КХЛ

«Ак Барс» победил в Хабаровске со счетом 5:3, у Барабанова дубль и результативная передача
Александр Барабанов
Александр Барабанов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

Казанский «Ак Барс» третий раз в сезоне победил хабаровский «Амур» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Хабаровске закончился со счетом 5:3 в пользу гостей, у которых дубль (вторая и 52-я минуты) и результативная передача на счету Александра Барабанова. Еще по шайбе забросили Семен Терехов (38), Митчелл Миллер (40) и Илья Карпухин (58).

У «Амура» забивали Александр Филатьев (19), Ярослав Дыбленко (46) и Егор Рыков (48).

«Амур» проиграл пятый матч подряд.

В октябре хабаровчане уступили «Ак Барсу» в Казани со счетом 1:3 и 1:5.

Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Амур
