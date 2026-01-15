«Ак Барс» продлил до пяти матчей серию поражений «Амура» в КХЛ
Казанский «Ак Барс» третий раз в сезоне победил хабаровский «Амур» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
Матч в Хабаровске закончился со счетом 5:3 в пользу гостей, у которых дубль (вторая и 52-я минуты) и результативная передача на счету Александра Барабанова. Еще по шайбе забросили Семен Терехов (38), Митчелл Миллер (40) и Илья Карпухин (58).
У «Амура» забивали Александр Филатьев (19), Ярослав Дыбленко (46) и Егор Рыков (48).
«Амур» проиграл пятый матч подряд.
В октябре хабаровчане уступили «Ак Барсу» в Казани со счетом 1:3 и 1:5.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC