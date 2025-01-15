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Клуб КХЛ расторг контракт с хоккеистом по дисциплинарным основаниям

ХК «Сочи» расторг контракт с 21-летним Федотовым за отказ играть в фарм-клубе
«Сочи» расстался с 21-летним форвардом Ильей Федотовым, который отказался играть за фарм-клуб
Илья Федотов
Илья Федотов (Фото: телеграм-канал ХК «Сочи»)

«Сочи» расторг контракт с 21-летним форвардом Ильей Федотовым по дисциплинарным основаниям. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.

Федотов 7 января был отправлен в «Ростов», который является клубом — партнером «Сочи» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). «Однако хоккеист в клуб ВХЛ не прибыл, отказывался выполнять контрактные обязательства и сообщить представителям ХК «Сочи» о своем местонахождении», — сообщили в «Сочи».

В соответствии с регламентом КХЛ «Сочи» подал заявление о расторжении контракта с Федотовым по дисциплинарным основаниям. Заявление было удовлетворено, контракт с игроком официально расторгнут.

В нынешнем сезоне КХЛ Федотов провел 28 матчей и набрал десять (4+6) очков.

Ранее Федотов играл за петербургский СКА, нижнекамский «Нефтехимик» и нижегородское «Торпедо». В 2021 году он был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 43-м номером «Аризоной Койотис» (сейчас это «Юта»).

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