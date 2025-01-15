Йоханнес Бё показал худший результат в карьере на этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион в индивидуальной гонке в Рупольдинге занял лишь 85-е место, проиграв победителю почти восемь минут

Йоханнес Бё (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё занял только 85-е место в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

31-летний норвежец допустил пять промахов и проиграл победителю 7 минут 48,2 секунды. Для Бё это было худшее выступление в карьере, сообщает Nordic Mag.

«Это просто кошмар, особенно с точки зрения моей физической формы. Я очень устал, что сказывалось на стрельбе. Это выступление было просто плохим, восстановление после болезни занимает больше времени, чем я планировал», — сказал Бё.

Индивидуальную гонку в Рупольдинге выиграл норвежец Вебьёрн Сёрум, вторым стал француз Эмильен Клод, третьим — представитель Латвии Андрей Расторгуев.

Бё продолжает возглавлять общий зачет Кубка мира в нынешнем сезоне. Всего в карьере норвежец выиграл 88 гонок КМ, рекорд принадлежит его соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (95).

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В IBU ранее заявили, что не вернут их до завершения военной операции.