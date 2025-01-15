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Клуб Дзюбы подписал контракт с игроком сборной Боснии и Герцеговины

Состав «Акрона» пополнил полузащитник Ифет Джаковац, выступавший в сербском клубе «Бачка Тополу»
Ифет Джаковац
Ифет Джаковац (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Ифет Джаковац перешел в «Акрон». Об этом сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба.

27-летний футболист заключил долгосрочный контракт и в ближайшее время присоединится к команде на сборах в ОАЭ.

Джаковац с 2021 года выступал за «Бачка Тополу». В главном дивизионе чемпионата Сербии он провел 125 матчей (25 голов + 15 результативных передач), также на его счету восемь матчей в Лиге Европы (2+1), шесть — в Лиге конференций (2+1), один — в матче квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом году Джаковац дебютировал в сборной Боснии и Герцеговины, сыграв в Лиге наций против Нидерландов.

«Акрон» с 22 очками в 18 турах ушел на зимний перерыв на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидером новичка РПЛ является бывший форвард «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба.

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Футбол ФК Акрон Артем Дзюба
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