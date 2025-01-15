Клуб Дзюбы подписал контракт с игроком сборной Боснии и Герцеговины
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Ифет Джаковац перешел в «Акрон». Об этом сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба.
27-летний футболист заключил долгосрочный контракт и в ближайшее время присоединится к команде на сборах в ОАЭ.
Джаковац с 2021 года выступал за «Бачка Тополу». В главном дивизионе чемпионата Сербии он провел 125 матчей (25 голов + 15 результативных передач), также на его счету восемь матчей в Лиге Европы (2+1), шесть — в Лиге конференций (2+1), один — в матче квалификации Лиги чемпионов.
В прошлом году Джаковац дебютировал в сборной Боснии и Герцеговины, сыграв в Лиге наций против Нидерландов.
«Акрон» с 22 очками в 18 турах ушел на зимний перерыв на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидером новичка РПЛ является бывший форвард «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба.
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