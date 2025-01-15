Российский форвард «Вегаса» сделал хет-трик в матче НХЛ

Три шайбы Павла Дорофеева не спасли «Вегас» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Павел Дорофеев (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

«Вегас Голден Найтс» проиграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе проигравших хет-трик сделал российский форвард Павел Дорофеев (30-я, 35-я и 56-я минуты). У победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (10, 29), Филип Форсберг (13), Джастин Бэррон (26) и Райан О'Райли (60).

24-летний Дорофеев сделал свой первый хет-трик в карьере в НХЛ. В нынешнем сезоне он провел 43 матча и набрал 27 (19+8) очков. Россиянин является лучшим снайпером «Вегаса».

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 18 из 22 бросков.

«Вегас» занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе с 61 очком в 44 матчах. «Нэшвилл» идет седьмым в Центральном дивизионе, набрав 35 очков в 43 встречах.