Российский форвард «Вегаса» сделал хет-трик в матче НХЛ
«Вегас Голден Найтс» проиграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:5 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе проигравших хет-трик сделал российский форвард Павел Дорофеев (30-я, 35-я и 56-я минуты). У победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (10, 29), Филип Форсберг (13), Джастин Бэррон (26) и Райан О'Райли (60).
24-летний Дорофеев сделал свой первый хет-трик в карьере в НХЛ. В нынешнем сезоне он провел 43 матча и набрал 27 (19+8) очков. Россиянин является лучшим снайпером «Вегаса».
Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов отразил 18 из 22 бросков.
«Вегас» занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе с 61 очком в 44 матчах. «Нэшвилл» идет седьмым в Центральном дивизионе, набрав 35 очков в 43 встречах.
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