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Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open

Теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка во втором круге победила японку Моюку Учижиму со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Третья ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема» в Мельбурне.

Российская теннисистка, получившая 14-й номер посева, во втором круге победила японку Моюку Учижиму со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

В следующем круге россиянка сыграет с представительницей Польши Магдаленой Френх, посеянной под 23-м номером. Польская теннисистка по ходу турнира обыграла уже двух россиянок — Полину Кудерметову (6:4, 6:4) и Анну Блинкову (0:6, 6:0, 6:2).

17-летняя Андреева занимает 15-е место в рейтинге WTA (самая молодая спортсменка в топ-20). В прошлом году она выиграла турнир в Румынии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» и взяла серебро Олимпиады в парном разряде.

В другом матче российская теннисистка Людмила Самсонова уступила представительнице Сербии Ольге Данилович (1:6, 2:6).

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема», который проходит с 12 по 26 января в Мельбурне на харде. Призовой фонд турнира составляет $59,8 млн. У женщин действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко (1), а среди мужчин — итальянец Янник Синнер.

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Альвина Цаканян
теннис Australian Open Мирра Андреева
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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