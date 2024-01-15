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Итоги 2023-го ,  
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Гвардиола стал лучшим тренером года по версии ФИФА

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Итоги 2023-го
На приз претендовали также Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола (Фото: IMAGO/Richard Callis / Global look press)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лауреатом премии лучшему тренеру года по версии ФИФА, сообщается на сайте организации.

На приз претендовали также Симоне Индзаги из миланского «Интера» и Лучано Спаллетти из «Наполи».

В прошлом сезоне Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов, выиграл Кубок и Суперкубок Италии и бронзу Серии А. Спаллетти привел «Наполи» к первой за 33 года победе в Серии А, после чего ушел работать в сборную Италии.

В расширенный список входили Ангелос Постекоглу («Селтик») и Хави («Барселона»).

Хосеп Гвардиола, является одним из самых успешных футбольных тренеров в истории. До «Манчестер Сити» он был тренером в «Барселоне» и «Баварии». Все команды, которые он тренировал, неоднократно побеждали в национальных чемпионатах.

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ФИФА Хосеп Гвардиола Лучано Спаллетти тренер Симоне Индзаги 2023 год
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