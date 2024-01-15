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Прокуратура оспорила приговор Баяну за подкуп футбольных судей

Адвокат: Прокурор попросил ужесточить приговор экс-директору ФК «Чайка» Баяну
Суд в декабре назначил экс-директору «Чайки» штраф 1,8 млн руб. В сезоне 2018/19 он десять раз пытался подкупить арбитров, а также подкупил главного тренера соперников. Прокуратура сочла приговор мягким и подала апелляцию

Прокуратура Воронежской области не согласилась со штрафом, который назначили бывшему исполнительному директору «Чайки» (Песчанокопское, Ростовская область) Олегу Баяну за подкуп футбольных судей и попросила суд ужесточить приговор. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.

Адвокат Баяна Дмитрий Чеботарев подтвердил подачу апелляции со стороны гособвинения, но, по его словам, пока не знает, насколько предлагается ужесточить приговор. По словам адвоката, сам он подал процедурную жалобу на вердикт, но она не влияет на итоговое решение.

Баяна 13 декабря признали виновным в оказании противоправного влияния на результаты матчей в сезоне 2018/19. Тогда Баян предлагал арбитрам 50-250 тыс. руб. за судейство в пользу «Чайки», а в мае 2019 года договорился с главным тренером «Черноморца» Хазретом Дышековым, что его команда проиграет за 500 тыс. руб.

Экс-директор клуба Второй лиги выплатит ₽1,8 млн по делу о подкупе судей
Спорт
Фото:Анастасия Молокан / Официальный сайт ФК «Чайка»

Железнодорожный райсуд Воронежа назначил Баяну штраф в размере 1,8 млн. руб.

Баян с 2020 года пожизненно отстранен от футбола по решению РФС.

«Чайка» играет во Второй лиге (третий дивизион), последний год ее тренировал Игорь Семшов.

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Анна Сатдинова
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