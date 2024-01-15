Латвия пригрозила бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

В сейме Латвии считают, что решение МОК о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже является «безответственным»

Фото: Julien Mattia / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и парламенту Франции с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже. Официальное письмо, которое приводится на сайте сейма Латвии, подписали 80 депутатов.

«Ситуация сложная, но мы должны четко и дальше выражать свою позицию против решения Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступать на парижской Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении.

В сейме Латвии считают, что заявление Международного олимпийского комитета (МОК) является «безответственным и необоснованным», поэтому депутаты призывают Францию «принять необходимые меры», чтобы не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских и Параолимпийских играх в Париже.

Часть спортсменов из Латвии уже объявили о готовности бойкотировать Игры в случае участия в турнире россиян и белорусов, говорится в сообщении. Депутаты сейма не уточнили, кто именно планирует отказаться от Олимпиады.

МОК в декабре допустил россиян на Олимпиаду на строгих условиях нейтрального статуса, если они смогут пройти квалификацию в своих видах спорта. Среди условий МОК — отсутствие поддержки военной операции и контрактов с армией и спецслужбами.

Глава ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в «кампании по нейтрализации» российских спортсменов.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря призвал проанализировать условия МОК и принять «взвешенное решение» по поводу участия в Играх.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.