«Бавария» избежала первого поражения в бундеслиге благодаря пенальти
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с идущим на последнем месте в чемпионате Германии «Майнцем» в домашнем матче 14-го тура.
Матч завершился со счетом 2:2.
У «Баварии» забили Леннарт Карл (29-я минута) и Гарри Кейн (87-я, с пенальти).
У «Майнца» отличились Кацпер Потульский (45+2) и Ли Джэ Сон (67).
«Бавария» еще ни разу не проиграла в бундеслиге в этом сезоне и идет на первом месте (38 очков). Единственное поражение мюнхенский клуб потерпел от «Арсенала» в Лиге чемпионов в конце ноября.
У «Майнца» семь очков и 18-я строчка, команда не побеждала в турнире с конца сентября.
