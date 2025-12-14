 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Бавария» избежала первого поражения в бундеслиге благодаря пенальти

«Бавария» избежала первого поражения в бундеслиге благодаря пенальти Кейна
Лидер бундеслиги «Бавария» уступала худшей команде турнира «Майнцу» до 87-й минуты, но Гарри Кейн сравнял счет, реализовав пенальти. Матч закончился со счетом 2:2
Гарри Кейн (в центре)
Гарри Кейн (в центре) (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с идущим на последнем месте в чемпионате Германии «Майнцем» в домашнем матче 14-го тура.

Матч завершился со счетом 2:2.

У «Баварии» забили Леннарт Карл (29-я минута) и Гарри Кейн (87-я, с пенальти).

У «Майнца» отличились Кацпер Потульский (45+2) и Ли Джэ Сон (67).

«Бавария» еще ни разу не проиграла в бундеслиге в этом сезоне и идет на первом месте (38 очков). Единственное поражение мюнхенский клуб потерпел от «Арсенала» в Лиге чемпионов в конце ноября.

У «Майнца» семь очков и 18-я строчка, команда не побеждала в турнире с конца сентября.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Бавария Гарри Кейн
