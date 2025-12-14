Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас»
«Манчестер Сити» одержал крупную гостевую победу над «Кристал Пэлас» в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч в Лондоне закончился со счетом 0:3.
У гостей дубль оформил Эрлинг Холанд (41-я минута и 88-я — с пенальти), еще один мяч забил Фил Фоден (69).
«Сити» выиграл пятый матч подряд (с учетом Лиги чемпионов) и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая два очка лидирующему «Арсеналу».
У «Кристал Пэлас» первое поражение в трех последних матчах турнира и пятая строчка.
Результаты других матчей дня:
«Вест Хэм» — «Астон Вилла» — 2:3;
«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 3:0;
«Сандерленд» — «Ньюкасл» — 1:0.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
