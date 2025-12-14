 Перейти к основному контенту
Спорт
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас»

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас» в АПЛ
«Манчестер Сити» победил в гостях со счетом 3:0 и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

«Манчестер Сити» одержал крупную гостевую победу над «Кристал Пэлас» в 16-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч в Лондоне закончился со счетом 0:3.

У гостей дубль оформил Эрлинг Холанд (41-я минута и 88-я — с пенальти), еще один мяч забил Фил Фоден (69).

«Сити» выиграл пятый матч подряд (с учетом Лиги чемпионов) и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая два очка лидирующему «Арсеналу».

У «Кристал Пэлас» первое поражение в трех последних матчах турнира и пятая строчка.

Результаты других матчей дня:

«Вест Хэм» — «Астон Вилла» — 2:3;

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» — 3:0;

«Сандерленд» — «Ньюкасл» — 1:0.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити
