Непряева вошла в топ-20 в гонке Кубка мира и взяла три квоты на Олимпиаду

Лыжница Непряева вошла в топ-20 в гонке Кубка мира и взяла еще три квоты на Игры

Дарья Непряева стала 20-й в «разделке» на 10 км, уступив больше минуты победительнице — норвежке Симпсон-Ларсен. Как и Савелий Коростелев ранее в воскресенье, Непряева получила квоты в «разделке», скиатлоне и марафоне на Игры-2026

Дарья Непряева (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 20-е место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе и выполнила норматив для квот еще в трех дисциплинах Олимпиады.

Непряева показала время 27 минут 45,1 секунды, уступив победительнице,

норвежке Каролин Симпсон-Ларсен, больше минуты. Второй результат в гонке у шведки Моа Илар (+2,1 секунды), третий — у норвежки Астрид Слинд (+2,2).

Непряева завоевала олимпийские квоты для участия в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне, отмечает ТАСС. Ранее в воскресенье такие же квоты в мужских гонках взял Савелий Коростелев, который показал в «разделке» 25-й результат. Также оба лыжника накануне выполнили норматив для квот в спринте.

23-летняя Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России.

Мать лыжницы, заслуженный тренер России Ирина Непряева ранее призвала не ждать от дебютантки Кубка мира, «что она приедет и с ходу свернет горы». «Теперь посмотрим на нее на Олимпийских играх. Пускай попробует, пободается с теми ребятами, которые постоянно выступают на таком уровне», — сказала Непряева Vseprosport.