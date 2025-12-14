Непряева вошла в топ-20 в гонке Кубка мира и взяла три квоты на Олимпиаду
Российская лыжница Дарья Непряева заняла 20-е место в гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе и выполнила норматив для квот еще в трех дисциплинах Олимпиады.
Непряева показала время 27 минут 45,1 секунды, уступив победительнице,
норвежке Каролин Симпсон-Ларсен, больше минуты. Второй результат в гонке у шведки Моа Илар (+2,1 секунды), третий — у норвежки Астрид Слинд (+2,2).
Непряева завоевала олимпийские квоты для участия в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне, отмечает ТАСС. Ранее в воскресенье такие же квоты в мужских гонках взял Савелий Коростелев, который показал в «разделке» 25-й результат. Также оба лыжника накануне выполнили норматив для квот в спринте.
23-летняя Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России.
Мать лыжницы, заслуженный тренер России Ирина Непряева ранее призвала не ждать от дебютантки Кубка мира, «что она приедет и с ходу свернет горы». «Теперь посмотрим на нее на Олимпийских играх. Пускай попробует, пободается с теми ребятами, которые постоянно выступают на таком уровне», — сказала Непряева Vseprosport.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру