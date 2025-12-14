 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Матч чемпионата Испании перенесли из-за ливней

Матч чемпионата Испании «Леванте» — «Вильярреал» перенесли из-за ливней
Идущий третьим в Ла Лиге «Вильярреал» должен был сыграть 14 декабря с аутсайдером турнира «Леванте», но встречу перенесли из-за ожидаемых ливней в Валенсии
Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images
Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Встречу 16-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Вильярреалом», которая должна была пройти 14 декабря, перенесли из-за неблагоприятных погодных условий в Валенсии, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Новая дата проведения матча пока неизвестна.

В Валенсии ожидаются проливные дожди, Государственное метеорологическое агентство (AEMET) предупредило о высоком уровне погодной опасности.

У «Леванте» пятиматчевая серия поражений, 9 очков и последнее место в таблице. У «Вильярреала» 35 очков и третья строчка.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол чемпионат Испании по футболу
