Матч чемпионата Испании перенесли из-за ливней
Встречу 16-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Вильярреалом», которая должна была пройти 14 декабря, перенесли из-за неблагоприятных погодных условий в Валенсии, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Новая дата проведения матча пока неизвестна.
В Валенсии ожидаются проливные дожди, Государственное метеорологическое агентство (AEMET) предупредило о высоком уровне погодной опасности.
У «Леванте» пятиматчевая серия поражений, 9 очков и последнее место в таблице. У «Вильярреала» 35 очков и третья строчка.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
