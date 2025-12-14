Клуб Захаряна уволил главного тренера

Серхио Франсиско был главным тренером «Реал Сосьедад» с начала сезона, его уволили после трех поражений подряд в чемпионате Испании

Серхио Франсиско (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Серхио Франсиско уволен с поста главного тренера «Реал Сосьедад», сообщила пресс-служба испанского футбольного клуба.

Франсиско начинал в «Реал Сосьедад» карьеру игрока в 1997 году, а также много лет проработал в академии клуба, с этого сезона был главным тренером первой команды.

«Реал Сосьедад» занимает 15-е место в чемпионате Испании, он проиграл три последних матча в турнире.

Клуб временно возглавил тренер дубля Ион Ансотеги.

В «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах и забил один гол.