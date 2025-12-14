Клуб Захаряна уволил главного тренера
Серхио Франсиско уволен с поста главного тренера «Реал Сосьедад», сообщила пресс-служба испанского футбольного клуба.
Франсиско начинал в «Реал Сосьедад» карьеру игрока в 1997 году, а также много лет проработал в академии клуба, с этого сезона был главным тренером первой команды.
«Реал Сосьедад» занимает 15-е место в чемпионате Испании, он проиграл три последних матча в турнире.
Клуб временно возглавил тренер дубля Ион Ансотеги.
В «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах и забил один гол.
