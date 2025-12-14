 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бажин и Резцова выиграли масс-старты на этапе Кубка России в Тюмени

Биатлонисты Бажин и Резцова выиграли масс-старты на этапе Кубка России в Тюмени
У мужчин в тройку призеров вошли Бабиков и Поварницын, у женщин — Гришина и Метеля
Кристина Резцова
Кристина Резцова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Кирилл Бажин стал победителем масс-старта на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени. Он преодолел 15 км с одним промахом за 38 минут 23,4 секунды.

Вторым с отставанием 5,6 секунды финишировал Антон Бабиков, у которого также один промах. Третьим стал Александр Поварницын (+25,8 секунды; 3).

Женский масс-старт на 12 км выиграла Кристина Резцова — она допустила два промаха и показала время 34 минуты 58,2 секунды.

«Я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла», — сказала Резцова после гонки в эфире «Матч ТВ».

Второй стала Анастасия Гришина (+13 секунд; без промахов), третьей — Виктория Метеля (+21,7; 1).

Следующим в календаре российских биатлонистов будет этап Кубка Содружества в Чайковском (Пермский край) с 19 по 21 декабря.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон Кристина Резцова
